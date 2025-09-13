Elazığspor Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 Berabere Kaldı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 4. haftasında Elazığspor, seyircisiz oynanan maçta Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Goller Halil İbrahim ve Bahattin Berke'den geldi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mehmet Şenkaya
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Muhammet Ömer Çakı, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Enes Soy (Samed Ali dk. 71), Alperen Aydın (Erkan dk. 52), Halil İbrahim Sönmez (Maksut dk. 82)
Beyoğlu Yeni Çarşı: Mizhat Burak Sarı, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Mustafa Berk Özköroğlu (Arif Emre dk. 66), Alhan Kurtoğlu (Murat Arda dk. 82), Batuhan Ekinci, Burak Yamaç, Taha Aydınlı, Mustafa Kaçan, Barış Zeren, Bahattin Berke Demircan
Goller: Halil İbrahim (dk. 65) (Elazığspor), Bahattin Berke (dk. 52) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı Kartlar: Mehmet, Alperen, Ercan, Alpay (Elazığspor), Batuhan, Mustafa, Mizhat Burak (Beyoğlu Yeni Çarşı) - ELAZIĞ