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Elazığlı sporculardan 4 madalya

Elazığlı sporculardan 4 madalya

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakalarına katılan Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları 2 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakalarına katılan Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları 2 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası Kick Boks turnuvası İstanbul'da düzenlendi. Organizasyona Elazığ'ı temsilen katılan Son Hilal Spor Kulübü sporcuları toplamda 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Orhan Bulğak ile Devran Eminoğlu organizasyonu 2.'likle tamamlarken, Alpaslan Hamza Kıvık ile Ali Yağız Topuz 3. oldu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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