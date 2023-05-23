Elazığlı sporculardan 4 madalya

İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakalarına katılan Elazığ Son Hilal Spor Kulübü sporcuları 2 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası Kick Boks turnuvası İstanbul'da düzenlendi. Organizasyona Elazığ'ı temsilen katılan Son Hilal Spor Kulübü sporcuları toplamda 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Orhan Bulğak ile Devran Eminoğlu organizasyonu 2.'likle tamamlarken, Alpaslan Hamza Kıvık ile Ali Yağız Topuz 3. oldu. - ELAZIĞ