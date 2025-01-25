Elazığlı Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Başarı Elde Etti
Antalya'da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Elazığlı sporcular Yusuf Eren Yıldırım ve Musa Kaya Türkiye Şampiyonu olurken, diğer sporcular da önemli dereceler elde etti.
Antalya'da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Elazığlı sporcular önemli dereceler aldı.
Türkiye Kick Boks Şampiyonasında devam eden müsabakalarda Elazığ'ı temsil eden Yusuf Eren Yıldırım ve Musa Kaya Türkiye Şampiyonu olurken, Deniz Şengür, Efe Cantürk Türkiye İkincisi, Kemal Çelik ve Buse Özgür Türkiye Üçüncüsü oldu.
Müsabakalar 28 Ocaka kadar devam edecek. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor