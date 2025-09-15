Haberler

Elazığlı Sporcular Dart Milli Takımına Seçildi

Elazığlı Sporcular Dart Milli Takımına Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen dart milli takım seçmelerinde Elazığlı sporcular Bedirhan Nas ve Mahmut Demir, üstün performansları ile milli takıma seçildi. İkilinin, 2025'te Slovakya'da gerçekleştirilecek Dart Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmesi bekleniyor.

Ankara'da yapılan dart milli takım seçmelerinden Elazığlı sporcular Bedirhan ve Mahmut, gösterdikleri başarıyla milli takıma seçildi.

11-14 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım Seçmeleri sonucunda, Elazığlı sporcular Bedirhan Nas ve Mahmut Demir, gösterdikleri üstün performansla Milli takıma seçilme başarısı gösterdiler. 26-31 Ekim 2025 tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek Dart Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edecek olan iki sporcular, Elazığ adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Milli Takım Antrenörü İsmail Demir, "Sporcularımızın hızla yükselen başarı grafiği, aynı zamanda bu desteklerin ne kadar değerli olduğunun en somut göstergesidir. Müdürümüze ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Elazığ'da spora ve gençlerimize yaptığımız yatırımların böylesine önemli uluslararası başarılarla taçlanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bedirhan Nas ve Mahmut Demir'in milli formayla dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olması; azmin, disiplinin ve doğru planlamanın bir sonucudur. Bu başarıda emeği geçen başta genç sporcularımızı, ailelerini ve antrenörleri İsmail Demir'i gönülden kutluyorum. Elazığ gençliği her zaman bizim önceliğimizdir ve bizler onların yanında olmaya, yeni başarı hikayelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak

Milyonlarca çalışanın maaşından her ay kesinti yapılacak
Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Türk kahvaltısına uyum sağladı! Tercihi dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi

Marketteki peçeteleri tutuşturan çocuk hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.