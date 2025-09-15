Elazığlı Sporcular Dart Milli Takımına Seçildi

Ankara'da yapılan dart milli takım seçmelerinden Elazığlı sporcular Bedirhan ve Mahmut, gösterdikleri başarıyla milli takıma seçildi.

11-14 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım Seçmeleri sonucunda, Elazığlı sporcular Bedirhan Nas ve Mahmut Demir, gösterdikleri üstün performansla Milli takıma seçilme başarısı gösterdiler. 26-31 Ekim 2025 tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek Dart Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edecek olan iki sporcular, Elazığ adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Milli Takım Antrenörü İsmail Demir, "Sporcularımızın hızla yükselen başarı grafiği, aynı zamanda bu desteklerin ne kadar değerli olduğunun en somut göstergesidir. Müdürümüze ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Elazığ'da spora ve gençlerimize yaptığımız yatırımların böylesine önemli uluslararası başarılarla taçlanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bedirhan Nas ve Mahmut Demir'in milli formayla dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olması; azmin, disiplinin ve doğru planlamanın bir sonucudur. Bu başarıda emeği geçen başta genç sporcularımızı, ailelerini ve antrenörleri İsmail Demir'i gönülden kutluyorum. Elazığ gençliği her zaman bizim önceliğimizdir ve bizler onların yanında olmaya, yeni başarı hikayelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ