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Karakucak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu ikinci oldu

Karakucak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu ikinci oldu
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun Yozgat'ta düzenlediği Karakucak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 85 kiloda mücadele eden Elazığlı ortaokul öğrencisi, gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, 85 kilogramda mücadele eden Elazığlı öğrenci Türkiye ikinciliği elde etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun Yozgat'ta düzenlediği Karakucak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları tamamlandı. Şampiyonada Elazığ'ı temsilen 85 kilogram kategorisinde er meydanına çıkan Kovancılar Ortaokulu öğrencisi, rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Sporcuyu müsabakalara hazırlayan Antrenör Harun Yıldırım, elde edilen başarının ardından destek verenlere teşekkür ederek, " Zorlu bir antrenman sürecimiz oldu. Çok şükür, güzel bir derece alarak şehrimizi gururlandırdık. Sporcumuzun şampiyonaya katılımına ve hazırlık sürecine destek sağlayan Kovancılar Kaymakamı Abdülhamit Uyar'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya'ya, organizasyonun koordinasyonunu üstlenen Kovancılar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cebrail Düzgün'e, eğitim gördüğü Kovancılar Ortaokulu Müdürü Emrah Sertkaya'ya ve Elazığ Geleneksel Güreşler İl Temsilcisi Eyüp Genç'e teşekkür ederiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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