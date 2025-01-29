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Elazığlı Kickboks Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti

Elazığlı Kickboks Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Büyük Başarı Elde Etti
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, farklı kategorilerde madalyalar kazanarak şehirlerine önemli bir gurur yaşattı. Genç sporcuların elde ettiği başarılar, Elazığ'ın spor şehri olma yolundaki hedeflerine katkı sağlıyor.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen sporcular büyük başarılara imza attı.

Elazığ'ı temsil eden sporcular, farklı kategorilerde dereceye girerek şehrimize madalyalar kazandırdı. Yusuf Eren Yıldırım 67 kiloda Genç Full Contact Türkiye 1.'si, Musa Kaya 54 kiloda Genç Full Contact Türkiye 1.'si, Berkcan Yakar +94 kiloda Büyük Light Contact Türkiye 1.'si, Deniz Şengür 70 kiloda Büyük K-1 Türkiye 2.'si, Muhammed Efe Cantürk 91 kiloda Genç Full Contact Türkiye 2.'si, Bedirhan Kaya 74 kiloda Genç Point Fighting Türkiye 2.'si, Kemal Çelik 60 kiloda Büyük Low Kick Türkiye 3.'sü, Buse Özgür 48 kiloda Genç Low Kick Türkiye 3.'sü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği başarılardan dolayı büyük gurur duydukları belirtilerek, "Gençlerin spora yönlendirilmesi ve ulusal başarıların artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şampiyonadan madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi Elazığ'a büyük bir gurur yaşattıkları için tebrik ediyoruz. Spor şehri Elazığ olma yolunda birçok branşta önemli dereceler elde ediyoruz. Hem ülkemize hem şehrimize çok büyük başarılar kazandırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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