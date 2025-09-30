Haberler

Elazığlı Güreşçi Muhammed Abdulkadir Çelik, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Elazığ TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, genç yaşında kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacak olan Çelik, Türkiye’yi temsil etmek için hazırlandığını ifade etti.

Elazığ TEİAŞ Spor Kulübü sporcusu Muhammed Abdulkadir Çelik, elde ettiği üstün başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Henüz genç yaşına rağmen güreşte Türkiye çapında önemli dereceler elde eden Çelik, şimdi de Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Çelik, 24-27 Temmuz 2024'te Ordu'da düzenlenen 13 Yaş Altı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda 52 kiloda Türkiye birinciliği, ardından 20-22 Mart 2025'te Kocaeli'de yapılan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak zirveye çıktı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Niğde'de düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde eden Çelik, bugüne kadar katıldığı 15 bölgesel turnuvanın tamamında madalya kazanarak büyük bir istikrara imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Çelik'in elde ettiği başarılar bizler için gurur kaynağıdır. Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek olan sporcumuza gönülden başarılar diliyoruz. İl Müdürlüğü olarak her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Genç sporcularımızın başarıları gözden kaçmıyor" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
