Elazığ TSO, Elazığspor'a 10 Milyon TL'lik Çek Takdim Etti

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, düzenlenen basın toplantısı ile bağış gecesinden kalan 10 milyon TL'lik çeki Elazığspor yönetimine takdim etti.

Elazığspor için düzenlenen bağış gecesinde toplanan 10 milyon TL'lik çeki veren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, düzenlediği basın toplantısı ile kalan 10 Milyon TL'lik çeki de yönetime teslim etti. Elazığ TSO toplantı salonunda yapılan basın toplantısında Elazığspor Başkanı A. Feti Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bu çek futbolcuların anaların ak sütü gibi helal. Biz bunu futbolculara tahsis etmiştik. Hesapta hiçbir sıkıntı yok, bize inanan, yönetime ve Elazığspor'a güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Çözüm için aksiyon alıyoruz"

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, konuşmasında Elazığ ekonomisinin gelişmesi ve şehrin kalkınması için Elazığ TSO olarak sadece ekonomik değil, sosyal projelere de destek verdiklerini belirterek, "Şehrimizin tüm sorunlarını omuzlayıp çözüm için aksiyon alıyoruz. Bu çek yarın tahsil edilmek üzere yani sembolik olarak bir çeki veriyoruz yarın hemen tahsis edilebilir bilginiz olsun. Hatta ben futbolcuların gelmesini istedim ama futbolcular kamptalar galiba bu çek futbolcuların çeki biz burada taahhütte bulunmuştuk. Bu çek futbolcuların anaların ak sütü gibi helal hoş olsun" ifadelerini kullandı.

"Tüm Elazığlı hemşerilerime teşekkür ediyorum"

Başkan Alan, "Biz bunu futbolculara tahsis etmiştik. İnşallah bu dönemde Allah yar ve yardımcınız olur. Buraya geç gelmemizin nedeni Ahmet Feti Yılmaz ve Mustafa beyle diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız ile hesabı çıkardık hesabı inceledik. Hesaptan da hepimiz hem fikir olduk, hiç bir sıkıntı yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bize taahhütte bulunup parasını yatıran bütün Elazığlı hemşerilerimize teşekkür ederim. Demek ki bizlere inandılar, yönetime inandılar. Elazığspor'a inandılar güvendiler ve bu parayı bize takdim ettiler. İnşallah bununda devamı da gelir" diye konuştu.

Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ise Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İdris Alan'a teşekkür ederek, "İdris Başkanımız kampanyada ve her platformda yanımızda oldu, deplasmanlarda da destek verdi. Bu hassasiyetin tüm Elazığ'a örnek olmasını diliyoruz. Zamanla yöneticiler değişse de Elazığspor ilelebet yaşayacak. Bu markaya sahip çıkmak her Elazığlının görevidir. Elazığspor sevdalıları olarak şehrimizin gururu olan kulübümüzle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ