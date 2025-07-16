Elazığ Taekwondo Takımı Türkiye 3'üncüsü Oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden sporcular Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ankara'da düzenlenen ANALİG Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden sporcular, elde ettikleri başarılar ile gururlandırdı. Turnuvada; Altay Tuna Aslan, Muhammed Hamza Yılmaz ve Muhammed Hamza Yılmaz kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca, turnuvada mücadele eden Yusuf Efe Barış'ın sergilediği örnek davranışlar ve sportmenliğiyle 'En Centilmen Sporcu' ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Sporcularımızın her biri, emeklerinin karşılığını alarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Kendilerini ve antrenörlerimiz Nihat Yılmaz, Altan Selçuk Aslan, Abdullah Barış ve Furkan Türkoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Taekwondo ilimizde köklü bir geçmişe sahip ve her geçen gün daha da gelişiyor. Son dönemde, sporcularımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla iki yeni model taekwondo salonumuzu faaliyete geçirdik. Bu modern salonlarımız sayesinde, gençlerimizin spora erişimi kolaylaşırken başarılarının da artacağına inanıyoruz" dedi. - ELAZIĞ