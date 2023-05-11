Elazığ SYSK, Süper Lig için kampa girecek

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lige yükselme Play-Off maçlarına çıkacak olan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 16 Mayısta Kırşehir'de kampa girecek.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginde 2022-2023 sezonu Play-Off maçları 22 - 25 Mayıs tarihleri arası Zonguldak'ta düzenlenecek. A Grubunu lider olarak tamamlayan ve Play-Off grubuna +3 puan avantajıyla girecek olan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, B Grubunda normal sezonu 4. sırada tamamlayan takım başta olmak üzere rakipleriyle karşı karşıya gelecek. 16 Mayısta Kırşehir'de mini bir kamp geçirecek olan Elazığ ekibinde tek hedef Süper Lige yükselmek.

Takımın son durumuna ilişkin bilgiler veren Elazığ SYSK Başantrenörü ve Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, "Zorlu geçen bir sezonun ardından zirvede olmanın avantajıyla Play-Off maçlarına çıkacağız. Takımımızda herhangi bir sıkıntı yok ve şampiyon olmak, Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Süper Lig yolunda tüm Elazığ'ın desteğini görmek istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ