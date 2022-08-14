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Elazığ haberi... Elazığspor, geleceğin yıldızlarını arıyor

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Elazığ haberi... Elazığspor, geleceğin yıldızlarını arıyor

Gelen Elazığ haberine göre Elazığspor, altyapı futbolcu seçmeleri yapacak ve yetenekli isimleri bünyesine kazandıracak.

Elazığspor, altyapı futbolcu seçmeleri yapacak ve yetenekli isimleri bünyesine kazandıracak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi Elazığspor, altyapısı için futbolcu seçmeleri yapacak. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "21-22-23 Ağustos tarihlerinde kulüp tesislerimizde alt yapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak altyapı futbolcu seçmelerine 2005-2006-2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu olanlar katılabileceklerdir" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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