Elazığ GSB Kadın Su Topu Takımı, Türkiye 2. Ligi'nde İkinciliği Elde Etti

Türkiye Su Topu 2. Ligi Kadınlar Turnuvası'nda Elazığ GSB takımı, ikincilik elde etti.

1-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Su Topu 2. Ligi Kadınlar Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvada Elazığ'ı başarıyla temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Su Topu Takımı, üstün performansıyla ikincilik derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarı, Elazığ'da su sporlarının geldiği noktayı ve potansiyelimizi ortaya koyuyor. Gençlerimizin disiplinli çalışması, antrenörlerimizin özverisi ve ailelerin desteğiyle bu güzel başarıya ulaşıldı. Elazığ olarak sadece geleneksel branşlarda değil, su sporları gibi branşlarda da iddialı olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Bu gurur tablosunda emeği olan başta azimli sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimiz Bekir Sadak ve Güllü Kaplan Güven'e yürekten teşekkür ediyor, takımımızın daha büyük başarılara ulaşacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ