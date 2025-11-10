Haberler

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası'nda 5 Şampiyonluk Kazandı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası'nda 5 Şampiyonluk Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Sivas'ta düzenlenen MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası'nda 5 şampiyonluk ve 11 madalya kazanarak dikkat çekti. Kulüp, eskrim branşında önemli bir başarı elde ederken, sporcuların ve antrenörlerin çabaları vurgulandı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası'nda 5 şampiyonluk, 11 madalya elde etti.

8-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası büyük bir heyecana sahne oldu. 7 ilden 126 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Kulüp turnuvada 5 şampiyonluk, 11 madalya elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivas'ta düzenlenen Anadolu Eskrim Kupası'nda sporcularımızın gösterdiği üstün performans bizleri son derece gururlandırmıştır. Elazığ olarak eskrim branşında da yükselen bir ivme yakalamış durumdayız. Elde edilen bu başarılar, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve sporcularımızın gayretiyle oluşmuştur. Tüm sporcularımızı ve emek veren teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.