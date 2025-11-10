Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası'nda 5 Şampiyonluk Kazandı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası'nda 5 şampiyonluk, 11 madalya elde etti.

8-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen MCT-NOX Anadolu Eskrim Kupası büyük bir heyecana sahne oldu. 7 ilden 126 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Kulüp turnuvada 5 şampiyonluk, 11 madalya elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivas'ta düzenlenen Anadolu Eskrim Kupası'nda sporcularımızın gösterdiği üstün performans bizleri son derece gururlandırmıştır. Elazığ olarak eskrim branşında da yükselen bir ivme yakalamış durumdayız. Elde edilen bu başarılar, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve sporcularımızın gayretiyle oluşmuştur. Tüm sporcularımızı ve emek veren teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ