Elazığ Gençlik Spor Kulübü Su Topu Takımı Türkiye Şampiyonası'nda İddialı

Gaziantep'te düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası Bronz Grup 1. devre maçlarında Elazığ Gençlik Spor Kulübü su topu takımı, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, turnuvada çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ayrılarak şampiyonada iddialı bir konuma gelmeyi başardı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle, su sporlarında önemli adımlar atan Elazığ su topu takımı, altyapı çalışmalarının ve sporcuların gelişimi için sağlanan imkanların meyvelerini topluyor. Antrenörler ve sporcuların özverili çalışmaları sayesinde Elazığ, su topu branşında da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı tebrik ederek, "Sporcularımızın azmi ve disiplini bizleri gururlandırıyor. Onların başarısı, ilimizde su sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Su topu takımımız adından başarıyla sık sık bahsettirmeyi başarıyor. ve tabiki bu hem şehrimiz adına hem de bizler adına çok gurur verici bir şey. Takımımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ