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Elazığ FK, Bursaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Elazığ FK, Bursaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında Elazığ FK, Bursaspor'u konuk ettiği maçta 1-0 yenilerek kötü bir sonuç aldı. Bursaspor'un golü Bora'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 12. haftasında 23 Elazığ FK, konuk ettiği Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yücel Büyük, Giray Kara, Seyfullah Köroğlu

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Ulaş Yılmaz (Mert dk. 63), Boran Tütünci, Görkem Can Güner, Muzaffer Doğan (Muhammed dk. 73), Güney Sağır, Burak Konaç, Emin Altunay (Kubilay Eren dk. 87), İlyas Kahraman, Sezer Kahraman, Musa Bulut

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Bilal dk. 87), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek (Bora dk. 46), İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Furkan Saki dk. 87), Sedat Cengiz (Hamza dk. 19), Mücahit Can Akçay, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Musa Çağıran (Furkan Özyapı dk. 63)

Gol: Bora (dk. 58) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Eren (dk. 12) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Ulaş, Sezer, Emin, Musa (23 Elazığ FK), Musa, Abdullah, Mücahit Can, Taha Can (Bursaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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