Üye Girişi
Haberler
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Elazığ FK, Artvin Hopaspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Elazığ FK, Artvin Hopaspor'a 2-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında Elazığ FK, sahasında Artvin Hopaspor'a 2-0'lık skorla yenildi. Artvin Hopaspor'un gollerini Bilal Musa ve Gökdeniz kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 16. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, Oğuz Akyüz, Furkan Çıraklar

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Oğuzhan dk. 90), Burak Kaan Sezgin, Güney Sağır (Onur dk. 90), Fatih Onay (Ahmet Yağız dk. 90), Batuhan Beştaş, Hüseyin Akın Aydın, Mert Kurt, Sezer Kahraman, Kubilay Eren Şahin (Eren Taştan dk. 77), Haktan Yüce (Alp dk. 77)

Artvin Hopaspor: Oğuzhan Yeşilyurt, Gökdeniz Varol, Şevki Çınar (Barış dk. 46, Murat dk. 68), İdris Güneş (Bartu dk. 90), Serkan Sözmen, Ender Aygören (Ömer Ali dk. 87), Ali Fırat Okur, Halil Emre Yiğit, Orçun Erten, Enes Yılmaz, Bilal Musa Şentürk (Alperen dk. 68)

Goller: Bilal Musa (dk. 6), Gökdeniz (dk. 74) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Ender, Bilal Musa, İdris, Bartu (Artvin Hopaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
img

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
img

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.