Elazığ'da Havuzlarda Su Kalitesi Titizlikle Kontrol Ediliyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzların pH ve klor seviyeleri günlük takip ediliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kent genelinde hizmet veren yüzme havuzlarında hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyede tutmak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı Olimpik Yüzme Havuzu, Doğukent 15 Temmuz Portatif Yüzme Havuzu, Karakoçan Portatif Yüzme Havuzu ve Alacakaya Portatif Yüzme Havuzunda görev yapan havuz operatörleri tarafından su kalitesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Havuzlarda gerçekleştirilen kontroller kapsamında suyun pH değeri ve klor seviyesi belirli periyotlarla ölçülüyor. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler kayıt altına alınırken, değerlerin belirlenen standartlar içerisinde kalması için gerekli işlemler anında uygulanıyor. Böylece havuzları kullanan çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağlıklı ve güvenli bir yüzme ortamı oluşturuluyor.

Özellikle yaz döneminde yoğun ilgi gören yüzme havuzlarında hijyen şartlarının korunması büyük önem taşırken, uzman personeller tarafından yürütülen denetimler sayesinde su kalitesi sürekli kontrol altında tutuluyor. Havuz operatörleri tarafından gün içerisinde yapılan rutin ölçümlerin yanı sıra filtreleme ve dezenfeksiyon sistemleri de düzenli olarak takip edilerek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme sporunun güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılabilmesi için yalnızca sportif faaliyetlere değil, tesislerdeki teknik ve hijyenik süreçlere de büyük önem veriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kontroller sayesinde tesislerden faydalanan vatandaşların gönül rahatlığıyla havuz hizmetlerinden yararlanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı