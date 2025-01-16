Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Elazığ'da Okul Sporları Kapsamında Masa Tenisi ve Güreş Müsabakaları Yapıldı

Elazığ'da Okul Sporları Kapsamında Masa Tenisi ve Güreş Müsabakaları Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen gençler bölge grup müsabakalarında masa tenisi ve güreş branşlarında toplam 450 sporcu mücadele etti. Derece elde eden takımlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Okul sporları kapsamında düzenlenen masa tenisi ve güreş gençler bölge grup müsabakaları Elazığ'da düzenlendi.

Türkiye şampiyonasının ayağı olan gençler bölge grup müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirildi. 13 Ocak tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonunda başlayan masa tenisi gençler grup müsabakasına 14 ilden toplam 130 sporcunun kıyasıya mücadelesiyle tamamlandı. Müsabaka 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Düzenlenen grup müsabakası sonucunda derece elde eden takımlar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

13 Ocak tarihinde Ahmet Aytar Spor Salonunda başlayan güreş serbest ve grekoromen gençler grup müsabakasına 16 ilden toplam 320 sporcu katılım sağladı. Müsabakaya katılan iller kıyasıya mücadele ederek 3. günün sonunda derece alan sporcular Güreş Federasyonu tarafından belirlenen tarihler aralığında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Müsabaka 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi ve güreş gençler bölge grup müsabakaları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilerek düzenlendi. Aynı gün içerinde başlayan iki ayrı dalda düzenlenen müsabakaya toplam 450 sporcu katılım sağlayarak hem kıyasıya mücadele ettiler hem de derece alan sporcular yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
img

Melike Şahin ile Hadise ters düştü
img

10 yaşındaki çocuk okulda kalp krizinden öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.