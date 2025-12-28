Elazığ'da okul sporları masa tenisi müsabakaları yapıldı

Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları, 22-26 Aralık tarihleri arasında Elazığ'da başarıyla gerçekleştirildi. Atatürk Stadyumu Masa Tenisi Salonu'nda düzenlenen organizasyona toplam 16 okuldan 76 sporcu katılım sağladı. 5 gün süren müsabakalarda genç sporcular, centilmence mücadeleleri ve sergiledikleri yüksek performansla izleyenlerden tam not aldı. Turnuva boyunca hem kızlar hem de erkekler kategorilerinde kıyasıya rekabet yaşandı.

Dereceye giren okullar, düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarını alırken, sporcuların elde ettiği başarılar Elazığ'da okul sporlarının gelişimi adına önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklamasında, okul sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimine büyük katkı sunduğu vurgulanarak, "İlimizde düzenlenen bu tür organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik etmeye, yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve fair-play ruhunu aşılamaya devam edeceğiz. Müsabakalara katılan tüm okullarımızı, sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.