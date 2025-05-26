Elazığ'da Maç Tatil Edildi, Hakem ve Futbolcular Zırhlı Araçlarla Ayrıldı

Elazığ'da Maç Tatil Edildi, Hakem ve Futbolcular Zırhlı Araçlarla Ayrıldı
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Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan maç, yardımcı hakemin kafasına isabet eden cisim nedeniyle tatil edildi. Hakem ve oyuncular, güvenlik nedeniyle zırhlı araçlarla stadyumu terk etti.

- Elazığ'da hakem ve futbolcular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı

ELAZIĞ - Elazığspor-Vanspor FK maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına isabet eden maddeden dolayı maç tatil edilirken hakem ve Vansporlu futbolcular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.

Öte yandan Vansporlu futbolcular ve hakemler, zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KABUKÇU - Spor
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