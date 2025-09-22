Elazığ'da Kuşak Terfi Sınavları Başarıyla Gerçekleşti

Elazığ'da eylül ayı kuşak terfi sınavları yapıldı.

Elazığ'da Eylül ayı kuşak terfi sınavları başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı sınavlarda öğrencilerin tamamı yeni kuşaklarına kavuştu. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşen kuşak terfi sınavları belirli periyodlarda gerçekleştiriliyor. Minik ve yıldızlarda en az yeşil kuşak, genç ve büyükler kategorisinde en az turuncu kuşakta olma zorunluluğu olduğu aktarıldı.

Sınavlara Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Gökhan Artaş ile mimar Mustafa Dilek de onur kurulu üyesi olarak katılım sağladı. - ELAZIĞ