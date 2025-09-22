Haberler

Elazığ'da Kuşak Terfi Sınavları Başarıyla Gerçekleşti

Elazığ'da Kuşak Terfi Sınavları Başarıyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Eylül ayı kuşak terfi sınavları yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla yapıldı ve tüm öğrenciler yeni kuşaklarına terfi etti. Sınavlar Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlendi.

Elazığ'da eylül ayı kuşak terfi sınavları yapıldı.

Elazığ'da Eylül ayı kuşak terfi sınavları başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı sınavlarda öğrencilerin tamamı yeni kuşaklarına kavuştu. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşen kuşak terfi sınavları belirli periyodlarda gerçekleştiriliyor. Minik ve yıldızlarda en az yeşil kuşak, genç ve büyükler kategorisinde en az turuncu kuşakta olma zorunluluğu olduğu aktarıldı.

Sınavlara Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhakemi Prof. Dr. Gökhan Artaş ile mimar Mustafa Dilek de onur kurulu üyesi olarak katılım sağladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış

Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.