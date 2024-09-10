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Elazığ'da Kamu Spor Oyunları Heyecanı Başlıyor

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Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları, Elazığ'da büyük bir heyecanla başlıyor. Basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarında düzenlenecek olan müsabakalarda kamu personelleri kıyasıya mücadele edecek. Müsabakalar, 11-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçekleştirilen Kamu Spor Oyunları Elazığ'da da büyük bir heyecanla başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Gelin Sporda Buluşalım" projesi kapsamında basketbol, masa tenisi ve voleybol olmak üzere üç branşta Kamu Spor Oyunları müsabakaları düzenlenecek. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılacak olan, içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinin de bulunduğu müsabakada voleybolda 16, masa tenisinde 12 ve basketbolda 6 takım olmak üzere kamu personelleri bir araya gelip kıyasıya mücadele edecek.

11-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek müsabakalarda voleybol Ahmet Aytar Spor Salonu'nda, Basketbol ve Masa Tenisi karşılaşmaları ise Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Gelin Sporda Buluşalım' adı altında düzenlediği Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenecek olan masa tenisi, voleybol ve basketbol müsabakalarında ilimizde bulunan kurumlarımız kardeşlik içerisinde müsabakalarını gerçekleştirmek için bir araya geliyor. Başta tüm kurumlarımıza ve il müdürlüğümüz adına müsabakaya katılacak olan personellerimize başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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