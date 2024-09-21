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Elazığ'da Kamu Spor Oyunları Final Müsabakaları Yapıldı

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Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nın final müsabakaları Elazığ'da gerçekleştirildi. Voleybol, masa tenisi ve basketbol branşlarında yapılan müsabakalar sonucunda Fırat Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçekleştirilen Kamu Spor Oyunlarında final müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "Gelin Sporda Buluşalım" projesi kapsamında basketbol, masa tenisi ve voleybol olmak üzere üç branşta Kamu Spor Oyunları müsabakaları düzenlendi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan, içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımlarının da bulunduğu müsabakada voleybolda 16, masa tenisinde 12, basketbolda ise toplam 5 takım olmak üzere kamu personelleri bir araya gelip kıyasıya mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonucunda masa tenisinde Fırat Üniversitesi, basketbolda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, voleybolda Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

11-19 Eylül tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonu ve Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda masa tenisi 13 Eylül Cuma günü, basketbol 18 Eylül Çarşamba günü ve voleybol ise 20 Eylül Cuma günü ödül töreniyle sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gelin Sporda Buluşalım" adı altında düzenlediği Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi, Voleybol ve Basketbol müsabakalarında ilimizde bulunan kurumlarımız kardeşlik içerisinde moral motivasyon ve kurumlar arası diyaloglarını geliştirme açısından müsabakalara katılarak bir araya geldi. Başta tüm kurumlarımıza ve İl Müdürlüğümüz adına müsabakaya katılan tüm kamu personellerine teşekkür eder 1.'lik elde eden takımlarımızı tebrik ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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