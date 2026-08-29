Elazığspor, Malatya Yeşilyurtspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Elazığspor, sezon öncesi son hazırlık maçında evinde karşılaştığı Malatya Yeşilyurtspor ile 2-2 berabere kaldı.

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup sezon açılış maçında Malatya Yeşilyurtspor ile karşılaştı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Elazığsporlu futbolcular düzenlenen törenle taraftarlara tanıtıldı.

Maçın henüz 32. saniyesinde Ahmet Yağız'ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçerken dakika 7'de Koray Uzun farkı ikiye çıkardı. Maçın 37. dakikasında Elazığspor Kemal Rüzgar ile farkı bire indirdi ve devreye 2-1 Malatya Yeşilyurtspor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen Elazığspor aradığı golü 90+3'te İsmail Esat ile buldu ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Lütfullah Arslan, Kerem Kaan, Uğur Yüksel

Seza Çimento Elazığspor: Furkan Köse, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Enes Soy, Ali Altınöz, Mert Örnek, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Muhammed Demirci.

Malatya Yeşilyurtspor: Halil Bağcı, Eren Şimşek, Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi, Cemal Kaya, Tayyip Kanarya, Erhan Gözetlik, Ahmet Yağız Mengi, Oktay Gürdal, Enes Nalbantoğlu

Goller: Kemal Rüzgar (dk.37), İsmail Esat (dk. 90) (Elazığspor), Ahmet Yağız Mengi (dk. 1), Koray Uzun (dk. 7) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı Kartlar: Ali Altınöz, Erhan (Elazığspor), Enes (Malatya Yeşilyurtspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı