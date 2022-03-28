Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi

Elazığ ev sahipliğinde 18 takım ve 216 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakaları tamamlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ ev sahipliğinde 18 takım ve 216 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakaları tamamlandı. 25- 27 Mart tarihleri arası Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 9 kız, 9 erkek olmak üzere 18 takım ve 216 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde; Elazığ, Malatya, Van, Iğdır, Bingöl, Tunceli, kızlarda ise Van, Malatya, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Tunceli takımları dereceye girerek bir üst tura yükseldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübümüz hentbol, basketbol, yüzme, bocce ve birçok farklı branşta faaliyet gösteriyor. Biz her zaman sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Müsabakalarda ilimizi temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübümüzün göstermiş oldukları üst düzey performansla hem kız hem erkek takımımız çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazanmıştır. Çeyrek final müsabakalarında da takımlarımızın iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Müsabakada yarışan tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi

Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi

Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi

Elazığ'da basketbol müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, 27 Mart, gençlik, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title