Haberler

Elazığ badminton takımları grup lideri olarak yarı finale yükseldi

Elazığ badminton takımları grup lideri olarak yarı finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları, Ağrı'da düzenlenen ANALİG Badminton 1. Etap 7. Grup Müsabakaları'nda gruplarını lider tamamlayarak Erzurum'da yapılacak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. İl müdürlüğü, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek yarı finalde başarı diledi.

Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları, sergiledikleri başarılı performansla gruplarını lider tamamlayarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Ağrı'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Elazığ'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları, sergiledikleri başarılı performansla gruplarını lider tamamlayarak Erzurum'da düzenlenecek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Grup müsabakaları boyunca rakiplerine karşı üstün bir mücadele ortaya koyan Elazığ temsilcileri, disiplinli oyun anlayışları, yüksek motivasyonları ve takım ruhlarıyla dikkat çekti. Elde edilen başarılı sonuçlarla hem kız hem de erkek takımlarının lider olarak bir üst tura yükselmesi, Elazığ sporunun altyapıdaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Ağrı'da düzenlenen ANALİG Badminton 1. Etap 7. Grup Müsabakaları'nda gruplarını lider tamamlayarak Türkiye Yarı Finalleri'ne yükselen kız ve erkek takımlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Elde edilen bu başarı, ilimizde spora ve sporcu yetiştirilmesine verilen önemin somut bir göstergesidir. Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde ilimizi en iyi şekilde temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılara imza atacaklarına inanıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekili

'Baba ocağı'nı bırakıp Yeni Parti'ye katılan 91 vekil belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu

Bu silahla etrafa kurşun yağdırdı, bedeli ağır oldu
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı
30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

91 vekilinin istifa ettiği anlarda Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına bakın