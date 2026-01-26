Haberler

Elazığ 1. Amatör kümede 3 takım play-offu garantiledi

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde normal sezon sona yaklaşırken Kovancılarspor, Paluspor ve Elazığ İl Özel İdare takımları play-off oynamayı garantiledi. Son takımın belirlenmesi için Baskil Şafak - Elazığ İdman Yurdu maçı bekleniyor.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde normal sezonun bitimine kısa bir süre kala 3 takım play-off oynamayı garantiledi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 13. hafta maçları sonunda A Grubu'nda Kovancılarspor, B Grubu'nda ise Paluspor ile Elazığ İl Özel İdare play-off oynamayı garantiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Baskil Şafak - Elazığ İdman Yurdu maçı sonucuna göre play-off oynamaya hak kazanacak son takım kesinleşecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
