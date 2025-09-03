Haberler

Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü, Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü, Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı
Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü, 26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars'ta düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 12 sporcusuyla katılarak toplamda 7 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Antrenör Sait Uyğur, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na 12 sporcuyla katılan Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü, 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

26-31 Ağustos tarihleri arası Kars'ta düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na 12 sporcuyla katılan Elazığ Alfa Hazar Spor Kulübü, 7 madalya kazandı. Antrenör Sait Uyğur sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kovancılar'ın çocukları organizasyonda herkesin takdirini kazandı. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Elazığ ekibinden Ömer Asaf Hoşdağ 63.5 kiloda, Asmin Yılmaz ise 54 kiloda gümüş madalya kazanırken, Selin Yıldız 32 kilo miniklerde, Dilruba Çelik 40 kilo miniklerde, Sina Polat 63.5 kilo yıldızlarda, Yasin Eren Budak 67 kilo yıldızlarda ve Mirhan Efe Aydın +71 kilo yıldızlarda bronz madalya kazandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
