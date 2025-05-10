El Clasico'da Şampiyon Belirleniyor: Barcelona ve Real Madrid İle Büyük Karşılaşma

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun bitmesine dört hafta kala, yarın oynanacak Barcelona ve Real Madrid arasındaki El Clasico şampiyonu belirlemede önemli olacak.

Barselona'daki Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanacak El Clasico öncesinde La Liga'da lider Barcelona'nın 79, ikinci sıradaki Real Madrid'in ise 75 puanı bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde son antrenmanları yapan her iki takımda teknik direktörler basın toplantısına çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında Arda Güler'in ilk 11'de oynama olasılığı olduğunu belirterek, "Rodrygo takıma döndü, iyi durumda. Arda gibi o da oynayabilir. Çok opsiyon var." dedi.

Ancelotti, bu sezon Barcelona karşısında duran toplarda daha tehlikeli olduklarının hatırlatılması üzerine de "Arda ve Modric gibi iki çok iyi duran topları kullanan futbolcumuz var. Yarın önemli bir maç olacak ve çok önemli isimler var. Eğer oyuncular beni dinlerse, her şey iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Arda'nın yakın çevresine yarınki El Clasico'da ilk 11'de oynayacağı söylediği öğrenildi. Arda bu sezon La Liga'da 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 24 maçta oynayıp, 945 dakika sahada kaldı. Milli futbolcunun bu sezon ligde 3 golü var.

Bu arada İspanyol basınına göre Real Madrid'deki son El Clasico maçı olacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Carlo Ancelotti, yerine en güçlü aday olarak gösterilen ve şu anda Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso ile ilgili bir soruya ise "Haberleri okudum. (Xabi) Büyük işler çıkardı. Onun için tüm kapılar açık." cevabını verdi.

İtalyan teknik adam, "Biz iyiyiz. Motivasyonumuz var ve heyecanlıyız. Çok zor olduğunu bilmemize rağmen bunu başarabiliriz." diyerek, bu sezon oynadıkları üç maçta da yenildikleri Barcelona'yı bu kez deplasmanda mağlup edebileceklerini söyledi.

Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Hans Dieter Flick de hafta içinde deplasmanda Inter'e 4-3 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin neden olduğu üzüntüyü atlatmanın kolay olmadığını ancak El Clasico için hazır olduklarını ifade etti.

Flick, "İyi gidiyoruz. Inter yenilgisinden sonra herkes bunun kolay olmadığını biliyor ama doğru yoldayız. Önümüzdeki iki haftada neler yapmak istediğimizi konuştuk. Dört maç kaldı. El Clasico önemli. Ne kadar iyi oynayabildiğimizi göstermeliyiz. Kendinize güvenmelisiniz ve oyuncular çok iyi durumda." şeklinde konuştu.

Barcelona bu sezon ezeli rakibi Real Madrid'i La Liga'daki ilk maçta Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup etmiş, Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupası'nda 5-2'lik galibiyetle kupayı kaldırmış ve son olarak Kral Kupası finalinde de 3-2 kazanmıştı.

Bu zamana kadar toplam 260 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 103 galibiyeti bulunurken, 52 maç ta beraberlikle sona erdi.