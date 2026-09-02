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Galatasaray'ın stoper adayı Bitshiabu İstanbul'da

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Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu, özel uçakla İstanbul'a geldi. Taraftarların karşıladığı oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.

Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.

Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

El Chadaille Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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