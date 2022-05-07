İmamoğlu'ndan kendisine sert çıkan Koç'a yanıt: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün yüksek divan kurulunda hedef aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BU DİLİN KOÇ AİLESİ'NE ZARAR VERMEMESİ DİLEĞİYLE"



Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ, İMAMOĞLU'NA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün yüksek divan kurulu toplantısında, " Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı ( Ekrem İmamoğlu ) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!

"KORKA KORKA TÜRK FUTBOLU BUGÜNLERE GELDİ"

Bir de utanmadan, o kitabında içende yazanları bilmiyordum, eminim sayın başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordu… Bize ağır hakaretler ifade eden kitabı hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü. Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.