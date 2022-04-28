Uğur Dündar'ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, formayı görünce şaştı kaldı! Esprisi kahkahaya boğdu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar'ı tebrik ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hediye edilen Fenerbahçe formasının 61 numara olmasına oldukça şaşırdı.

EKREM İMAMOĞLU, UĞUR DÜNDAR'I TEBRİK ETTİ

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN GENELDE 34 ALIYORDUM"

Uğur Dündar'ın kendisine Trabzonspor'un plakası olan 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesine oldukça şaşıran İmamoğlu, "34 değil 61 diyorsunuz. Ben genelde 34 alıyordum." diyerek güldü.