Uğur Dündar'ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, formayı görünce şaştı kaldı! Esprisi kahkahaya boğdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uğur Dündar'ı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, formayı görünce şaştı kaldı! Esprisi kahkahaya boğdu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Dündar'ın kendisine 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesine oldukça şaşırırken, "34 değil, 61 diyorsunuz. Ben genelde 34 alıyordum." diyerek espri yaptı. Bu sözler üzerine ikili kahkahalara boğuldu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen Uğur Dündar'ı tebrik ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hediye edilen Fenerbahçe formasının 61 numara olmasına oldukça şaşırdı.

EKREM İMAMOĞLU, UĞUR DÜNDAR'I TEBRİK ETTİ

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile Uğur Dündar buluşmasında kahkahalar havada uçuştu: Ben genelde 34 alıyordum

"BEN GENELDE 34 ALIYORDUM"

Uğur Dündar'ın kendisine Trabzonspor'un plakası olan 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmesine oldukça şaşıran İmamoğlu, "34 değil 61 diyorsunuz. Ben genelde 34 alıyordum." diyerek güldü.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Musa Kitapci:

Bende uğur dündar orayida mahfeder

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
OKUR:

ikisinide sevmem

Cevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
Bilir Kişi:

Ekreeeeeeem, bu sabah yine (Maltepe'de) bir otobüs yolda kaldı. Şu 2 milyara özgür e peşkeş çektiğin ihaleyi güçlendir de, şunların bakımlarını yapsınlar. Bıktık yahu artık.

Cevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title