Sivasspor, Esenler Erokspor maçına hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ilk hafta sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı, çift kale maçla tamamlandı. Karşılaşma 8 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Esenler Erokspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.