Ejder Toktay'dan Qingdao'da Bronz Madalya

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli judocu Ejder Toktay, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qingdao kentinde düzenlenen Qingdao Grand Prix 2025'te önemli bir başarıya imza attı. Erkekler-73 kg kategorisinde Türkiye Judo Milli Takımı adına mücadele eden Toktay, bronz madalya kazanarak BEUN'u ve Türkiye'yi uluslararası platformda gururla temsil etti.

Qingdao'da gerçekleşen ve dünya genelinden seçkin sporcuların katıldığı organizasyonda elde ettiği madalya ile dikkatleri üzerine çeken Ejder Toktay, disiplinli çalışmasının ve kararlı mücadelesinin karşılığını kürsüye çıkarak aldı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, milli sporcunun başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada Toktay'ı tebrik ederek şu sözleri dile getirdi:

"Öğrencilerimizin spor alanlarında gösterdikleri üstün başarılarla her zaman gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qingdao şehrinde düzenlenen yarışmada Türkiye Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan kıymetli öğrencimiz Ejder Toktay, elde ettiği bronz madalya ile Üniversitemizin adını uluslararası camiada gururla duyurmaya devam etmektedir. Nitekim Ejder Toktay'ın ve tüm sporcu öğrencilerimizin elde ettiği başarılar, öğrencilerimizin ne kadar donanımlı, disiplinli ve azimli olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi, genç yeteneklerin gelişimi için önemli bir kariyer merkezdir. Bugün bu başarıyı elde eden Ejder Toktay gibi geçmişte de farklı spor dallarında önemli derecelere sahip olan öğrencilerimiz bunun en güzel örnekleridir. Onların elde ettikleri başarılar, sadece sporcularımız için değil, aynı zamanda Üniversitemizin her bir öğrencisi için de kendi alanlarında elde edecekleri başarılar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli derece ve başarılar elde etmelerinde katkı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olmak üzere üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine her zaman destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kuruluna ve şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Judo Federasyonuna şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans mezunu aynı zamanda Türkiye Judo Federasyonu Milli Takım antrenörü Batuhan Efemgil'e öğrencilerimize desteğinden dolayı ve BEUN'un adını Türkiye Judo Federasyonunda gururla temsil ettiği için hassaten teşekkürlerimi iletiyorum. Erkekler -73 kiloda bronz madalya almaya hak kazanan Ejder Toktay'ı canı gönülden kutluyor; öğrencimizin lisans eğitimine önemli katkılar sunan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Değerli öğrencimizin elde edeceği yeni başarılarla Üniversitemizin uluslararası camiada görünürlüğüne değer katacağına en kalbi duygularımla inandığımı belirterek başarılarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK