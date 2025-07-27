EGO Spor Kulübü, Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda İkinci Oldu
EGO Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda finalde mücadele ederek ikinci oldu. Finalde Litvanya'nın BK Vilnius takımına kaybeden EGO Spor, yarı finalde Fransa'nın Thiais Tigers takımını geçerek finale yükselmişti.
EGO Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.
Başkent Sofya'daki organizasyonda yarı finalde Fransa'nın Thiais Tigers takımını yenen EGO Spor, finale yükseldi.
Final maçını kazanan BK Vilnius (Litvanya) şampiyon olurken, EGO Spor ikinciliği elde etti. Thiais Tigers ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor