EGO Spor Kulübü, Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda İkinci Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGO Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda finalde mücadele ederek ikinci oldu. Finalde Litvanya'nın BK Vilnius takımına kaybeden EGO Spor, yarı finalde Fransa'nın Thiais Tigers takımını geçerek finale yükselmişti.

EGO Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.

Başkent Sofya'daki organizasyonda yarı finalde Fransa'nın Thiais Tigers takımını yenen EGO Spor, finale yükseldi.

Final maçını kazanan BK Vilnius (Litvanya) şampiyon olurken, EGO Spor ikinciliği elde etti. Thiais Tigers ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmayan Saran'dan ses var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.