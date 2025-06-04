Egemen Korkmaz: 2027 Avrupa Şampiyonası Hedefimiz

ÜMİT Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz , "Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya problem çözmeye geldik" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ve oyunculardan Burak İnce ile Yusuf Efe Demir, Karadağ maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'ya teşekkürlerini ileterek başlayan Korkmaz, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk vermişti" diye konuştu.

'BURADA İYİ BİR JENERASYON VAR'

Oyuncuların az süre aldığını belirten 42 yaşındaki teknik adam, "Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücumun üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor. Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Yanılmıyorsam en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. O zaman Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun, milli takımda oynuyordu. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında da Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.

'HEPSİNİ TANIYORUM VE SEVİYORUM'

Hedeflerinin 2027 Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten Egemen Korkmaz, "Burada bir hedef var, 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. 2 senelik bir süreç var önümde. Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım" şeklinde konuştu.

'BAZEN TATLI SERT OLACAĞIZ'

Kendi oyunculuk dönemindeki yapısıyla alakalı gelen soruya Korkmaz, "Şu zamanda oyuncuların yapısı değişiyor. Bazen tatlı sert olacağız. Şu anki oyuncular ikna olmak istiyor. Biz de onları ikna etmek için elimizden geleni yapacağız" sözlerini kullandı.

BURAK İNCE: BAYRAĞIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Burak İnce, "Egemen Korkmaz'ı oyunculuk döneminden beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir ilerlemeye başladık. Önümüzde iki maç var. İki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

A Milli formayı giyme hayalinin olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım'daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçları izlemeyi seviyorum" şeklinde konuştu.

Kariyeri hakkında konuşan İnce, "Avrupa'da istediğim gibi bir sezon geçmedi. Önümde uzun yıllar var. Bu uzun yılları en iyi şekilde değerlendirip, parlamak istiyorum" sözlerini kullandı.

YİĞİT EFE DEMİR: FARKLI BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ OLACAK

Avrupa Şampiyonası için hazırlandıklarını ifade eden Yiğit Efe Demir, "Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme başladık. Farklı bir oyun anlayışımız olacak, biz de buna adapte olacağız. Şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Onun için bu maçları yapıyoruz. Onun ciddiyeti ile oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkardıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Yiğit Efe, "Büyük bir emek verdik. Yusuf Akçiçek için de bu sezon çok mutlu oldum. Onu izlerken bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Altyapıda beraber oynadık. Kendisi bizim için referans oldu. Onun bu sezon Fenerbahçe'de oynadığını görmek bize de özgüven veriyor" dedi.

Eski takım arkadaşı Arda Güler ile iletişiminin kesilmediğini belirten 20 yaşındaki oyuncu, "Kendisi benim en yakın arkadaşım. Çok büyük bir takımda oynuyor. Sezonu kötü veya iyi geçirdi diyemem. Bence kendini yeterince gösterdi. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnançlı bir çocuk. Çok çalışkan. Hiçbir zaman ümidini kaybetmez ve hep çalışır" şeklinde konuştu.