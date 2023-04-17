Egemen Bağış ve Turgay Demirel'den bayrak krizi açıklaması

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Euroleague Dörtlü Final'inde kazandığı yarı final karşılaşmasının ardından Türk bayrağı ile kutlama yapmasının engellenmesi üzerine kulüp görevlisinin bir hata yaptığını belirttiler.

Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final organizasyonunun yarı final karşılaşmasında 14 Nisan Cuma günü ev sahibi USK Praha'yı mağlup ederek finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin karşılaşmanın ardından Türk bayrağı ile sevinmesine izin verilmemişti. Güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Türk bayrağı açan oyuncuların elinden bir diğer görevli ise Türk bayrağını alarak bu şekilde sevinemeyeceklerini belirmişti. Olayların ardından USK Praha kulübü, Mersin ekibinden özür dilemişti. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, final karşılaşmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kulüp görevlisinin bir kuralı yanlış yorumladığını ve hata yaptığını aktaran Turgay Demirel, "Sayın Büyükelçi ile beraber takip ettik ve süreçleri hızlandırdık. Salonda görevli bir arkadaşın, kulüp görevlisinin yaptığı bir kural bilmezlik diyelim. Bir saygısızlık gibi de algılandı ama kuralları bilmemesinden kaynaklandı. Biliyorsunuz Prag'da böyle bir şey olması da mümkün değil. Çok iyi bir ev sahibi. Bugün de gördüğünüz gibi taraftarlar bir sürü Türk bayrağıyla burada" şeklinde konuştu.