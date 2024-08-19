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Ege Üniversitesi Sporu Toplumla Buluşturuyor

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Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan tesisleri ve nitelikli insan kaynağı sayesinde sporu toplumun bütün katmalarıyla buluşturmaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hayata geçirilen bilimsel projeler neticesinde spor bir kültüre dönüştü. Spor tesisleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile her yaştan bireyin düzenli egzersiz yapması hedefleniyor.

Ege Üniversitesi bünyesinde bulanan tesisleri ve nitelikli insan kaynağı sayesinde sporu toplumun bütün katmalarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi'nde öğrencilere rol model olan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen ' Spor Dostu Kampüs Projesi' hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalara öncülük ediyor.

Ege Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hayata geçirilen bilimsel projeler neticesinde spor bir kültüre dönüştü. Uluslararası standartlarda profesyonel spor tesisleriyle dikkat çeken Ege Üniversitesi'nde (EÜ), bir yandan spor bilimleri disiplinine yönelik lisans ve lisansüstü eğitim verilirken bir yandan da başta öğrenciler olmak üzere her yaştan bireyin düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite yapması için hazırlanan sosyal sorumluluk projeleri ile bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Ege Üniversitesi kampüsünün spor ekosistemi ile ilgili bilgi veren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İzmir'in ve Ege Bölgesinin spor üssü olma hedefiyle çıktığımız yolda hız kesmeden ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla yenilediğimiz ve düzenli olarak bakımlarını yaptığımız spor tesislerimizle hem kurum içinden hem kurum dışından sporseverlere hizmet veriyoruz" dedi.

"Kültürde, sanatta ve sporda da öncü olmayı hedefliyoruz"

Ege Üniversitesinde sporun bir kültür haline dönüştüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimiz, idari ve akademik çalışanlarımız ile spor tesislerinde ve müsabakalarda sık sık bir araya geliyoruz. Ege Üniversitesi olarak yalnızca eğitim öğretimde değil; kültürde, sanatta ve sporda da öncü olmayı hedefliyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere herkesin fiziksel aktivite ve düzenli egzersiz yapması için her türlü imkanı sunuyoruz. Gençlerimizin spor yapma bilincinin artırılmasını ve egzersizin bir yaşam alışkanlığına dönüşmesini eğitim öğretimin bir parçası olarak görüyoruz. Bu amaçla, Türkiye'de bir ilk olan ön lisans ve lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ders dışı araştırma, eğitim, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif etkinliklerini belgelendirmeleri için Ege Üniversitesi Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi (EGE Plus) uygulamasına başladık. Akademiye örnek olan bu uygulamamızda diğer uygulamalarımız gibi öğrencilerimizden büyük beğeni aldı" diye konuştu.

"Sporu bir kültür haline getirdik"

Sporun hem beden hem de zihin sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren üniversitemizde sporun bir kültüre dönüşmesi adına çalışmalar yürüttük. Spor temalı yaptığımız ilk yapısal düzenlemelerimizden birisi Üniversitemiz Spor Kulübünü faal hale getirmek oldu. Futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda hizmet veren kulübümüzün faaliyetleri için tüm spor tesislerimizi yeniledik. Çünkü sporun sadece fiziksel gelişime değil, ruh sağlığına da iyi geldiği gerçeğinin bilincindeyiz. Üniversitemize kazandırdığımız yeni spor tesislerinin yanında var olan tesislerimizi de günümüz şartlarına uygun hale getiriyoruz. Her geçen gün daha fazla öğrencimizin, idari ve akademik çalışanımızın spor yapma alışkanlığı kazandığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Üniversite olarak spora ve sporcularımıza olan desteğimizi daima sürdüreceğiz" dedi.

Sporun her alanına yönelik tesisler

Ege Üniversitesi Kampüsünde; Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, Büyük Spor Salonu, Tenis Kortları, 20 Mayıs Spor Tesisleri, 50.Yıl Spor Salonu, Küçük Spor Salonu, Futbol Sahaları, 1-2 Nolu Çim Sahalar ve Açık Spor Alanları tam donanımlı fiziksel imkanlarıyla öğrenciler başta olmak üzere; üniversite takımlarına ve sporculara profesyonel bir faaliyet alanı sunuyor. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Salonu, 6 ayrı fitness aleti ve 8 yeni spor cihazıyla kapalı alanda spor yapmak isteyen sporculara hizmet veriyor.

Doğa ile iç içe yürüyüş ve koşu yapma olanağı

Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs projesi kapsamında 5 bin 500 metre bisiklet yolu ve 2 bin 770 metre tartan pist sayesinde sporcular, her daim yeşil olan kampüste doğa ile iç içe yürüyüş ve koşu yapma olanağına sahipler. Ege Üniversitesinde doğa dostu ulaşım da teşvik ediliyor. Kampüs içerisinde öğrenciler, bisiklet ve scooter kullanarak çevreci ulaşım gerçekleştiriyor. Kampüs içerisinde, araç trafiği azaltılarak sağlıklı bir ulaşım sağlamak amacıyla, 2 km bisiklet yolu kullanılıyor. Öğrencilerin bisikletlerine rahatça ulaşmalarını sağlamak için ise bisiklet park alanları kampüs içerisindeki uğrak noktalarda bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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