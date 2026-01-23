Ege Üniversitesi kick boksta zirvede

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Tuana Erdoğan ve Azra Almina Özalp, Full Contact branşında takım oyunlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri elde ettikleri derecelerle başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Burdur'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda ringe çıkan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Tuana Erdoğan ve Azra Almina Özalp, Full Contact branşında takım oyunlarında Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı performanslarıyla rakiplerini geride bırakan Egeli sporcular, altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Full Contact branşında takım oyunlarında Türkiye şampiyonu olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Tuana Erdoğan ve Azra Almina Özalp'i tebrik etti.

Elde edilen bu başarı, Ege Üniversitesinin 'Spor Dostu Üniversite' kimliğini bir kez daha perçinledi. - İZMİR