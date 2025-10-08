Efsane Golcüler Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Öğrencilerle Buluştu

Türk futbolunun efsane golcüleri Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Düzyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda öğrencilerle bol bol fotoğraf çektiren Çolak ve Mandıralı, organizasyona öncülük eden iş insanı Necati Kazaz'ın hediye ettiği formaları da imzaladı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, ziyaretin tamamen spontane geliştiğini belirterek, "Trabzon'un kıymetli iş insanlarından sevgili kardeşimiz Necati Kazaz'ın önderliğinde Düzyurt İlköğretim Okulu'nu ziyarete geldik. Çocuklarla bir araya geldik, resim çekildik, imza verdik. Şimdi gideceğiz, başka görevlerimiz var, onları yerine getireceğiz" dedi.

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Tanju Çolak ise çocuklarla kucaklaşmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Çocuklar bizim en önemli, en özel varlıklarımız. Yarınları onlara bırakacağız. O yüzden buraya gelelim, kucaklaşalım, sevgimizi verelim, saygımızı gösterelim istedik. Aynı havayı soluyalım diye böyle bir güzellik yaptık. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Önemli olan bu güzel sevgiye layık olmak. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyen iş insanı Necati Kazaz da duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tüylerim diken diken oldu, ben de çok mutluyum. Efsanelerimizi çocuklarımızla buluşturalım istedik, çok da güzel oldu. Çocukların heyecanı, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Onları görünce biz de mutlu olduk. Türkiye'nin iki büyük efsanesi burada ve çocuklar onlardan imza alma fırsatı buldu. Futbol bizim için çok büyük bir değer. Trabzonspor bizim için çok büyük bir değer. Tanju hocamız da geldi, bizi kırmadı; o da bizim için büyük bir değer. Spor dostluk ve barış gerektirir; futbol da bunun önemli paydaşlarından biri. İnşallah Türk futbolu daha iyi yerlere gelir, çocuklara da örnek oluruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON