Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı
Brezilyalı efsane futbolcu Kaka'nın oğlu Luca Celico Leite, babasının izinden gidiyor. Milan ve Real Madrid formalarıyla efsaneleşen Kaka'nın oğlu Luca'nın yeteneklerini sergilediği bir video, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. 16 yaşındaki yetenekli genç için, 'Kaka'yı izlemiş olanlar, oğlu olduğunu anlar, bu nasıl gen!', 'İhtişamlı bir sadelik', 'Koşusu, saçı, top sürüşü, gen değil klon!', 'Koşarken vücudunun aldığı şekil bile aynı' yorumları yapıldı.
İspanyol basınından Marca'nın; Kaka'nın en büyük oğlu Luca Celico'nun yeteneklerini sergilediği anları yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.
"BU NASIL GEN"
Kısa sürede profesyonel olması beklenen 16 yaşındaki yetenekli genç için, "Kaka'yı izlemiş olanlar, oğlu olduğunu anlar, bu nasıl gen!", "İhtişamlı bir sadelik", "Koşusu, saçı, top sürüşü, gen değil klon!", "Koşarken vücudunun aldığı şekil bile aynı" yorumlarını yaptı.