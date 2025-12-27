Efeler'den karatede çifte madalya gururu

İzmir'de düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi sporcuları, altın ve gümüş madalyalarla önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi kursiyerlerinin önemli başarısına sahne oldu. Şampiyonada sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken sporcular, elde ettikleri derecelerle Efeler'i gururlandırdı. Turnuvada Egemen Avcu, hem Kata hem de Kumite branşlarında tüm rakiplerini geride bırakarak çifte altın madalya kazanıp şampiyonluğa adını yazdırdı. Gösterdiği disiplinli ve kararlı performansla büyük takdir toplayan Avcu, turnuvanın en başarılı sporcuları arasında yer aldı.

Hatice Hilal Akbay ise Kumite branşında sergilediği başarılı mücadeleyle finale yükseldi. Final karşılaşmasında milli sporcu rakibiyle 0-0 berabere kalan Akbay, hakem kararıyla turnuvayı yenilgi almadan ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi yaptığı açıklamayla sporcuları tebrik ederken, emeği geçen teknik ekip ve ailelere de teşekkür etti. - AYDIN