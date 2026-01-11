Haberler

Efeler Ligi: Altekma: 1 Galatasaray: 3

Güncelleme:
Efeler Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın set sonuçları ise 25-22, 18-25, 23-25, 21-25 olarak belirlendi.

Efeler Ligi 14. hafta karşılaşmasında Altekma İzmir'de konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu.

Salon: Atatürk

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Bertuğ Öndeş, Eray Kursav, Erhan Hamarat)

Galatasaray: Göksel Yüksel, Ahmet Tümer, Jean Patry, Arslan Ekşi, Maar Stephen, Roamy Alonso (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Thomas Jaeschke, Michael Wright, Doğukan Ulu, Can Koç)

Setler: 25-22, 18-25, 23-25, 21-25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
