Efeler 09 Spor, Furkan Külekci ile Anlaşma Sağladı

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmaları çerçevesinde geçen sezon devre arasında takıma katılan stoper ve sol bek oyuncusu Furkan Külekci ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Efeler 09 SFK'ya önemli katkılar sunan 25 yaşındaki oyuncu Furkan Külekci, yeşil beyazlı ekibimizle 10 maçta ter döktü. Futbola Tuzlaspor altyapsında başlayan Külekci sonrasında sırasıyla; Manavgatspor, Tuzlaspor, Şile Yıldızspor, Ergene Velimeşespor takımlarında forma giydi. Başarılı savunma oyuncusu Külekci, TFF 2.Lig'de 44, TFF 3.Lig'de 63 ve Türkiye Kupası'nda 7 maçta sahaya çıktı. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, 'Yeni sezonda bizimle birlikte mücadele edecek olan Furkan Külekci'ye hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyorum' dedi. - AYDIN