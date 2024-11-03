Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 SK, Bayburt ile 1-1 Berabere Kaldı

Efeler 09 SK, Bayburt ile 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde On Numara Sportif Efeler 09 SK, geriye düştüğü karşılaşmada Bayburt Özel İdare spor ile 1-1 berabere kalmayı başardı. Maçta etkileyici anlar yaşandı ancak iki takım da galibiyet için gereken son hamleleri yapamadı.

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında On Numara Sportif Efeler 09 SK, geriye düştüğü maçta Bayburt Özel İdare spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Didim Atatürk stadı

Hakemler: Cansu Tiryaki, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım, Mustafa Demir (4. Hakem)

Efeler 09 SK: Kemal Mert, Berkan, Gökberk, Burak, Furkan, Mustafa, (Dk45 Alihan), Sabutay, Abdullah, Emre (Dk70 Süleyman) Hakan Can (Dk60 Muhammed Berkay), Uğur (Dk82 Eren)

Bayburt Özel İdarespor: Burak, Enes, Köksal, Ali Burak, Alpay (Dk64 Cihan), Murat, Mikail (dk87 M.Semih) Mehmet, Mete (Dk87 Onur), Hüseyin (Dk82Mehmet), Muhammed Eşref

Sarı kart: Emre, Süleyman(Efeler 09SK) Onur, Alpay, Hüseyin (Bayburt)

Kırmızı Kart: Dk 66 Berkan (Efeler 09 SK)

Goller: Bayburt (Ali Burak dk.33), Efeler 09 SK (Burak dk.73) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.