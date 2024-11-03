Efeler 09 SK, Bayburt ile 1-1 Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde On Numara Sportif Efeler 09 SK, geriye düştüğü karşılaşmada Bayburt Özel İdare spor ile 1-1 berabere kalmayı başardı. Maçta etkileyici anlar yaşandı ancak iki takım da galibiyet için gereken son hamleleri yapamadı.
TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında On Numara Sportif Efeler 09 SK, geriye düştüğü maçta Bayburt Özel İdare spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Didim Atatürk stadı
Hakemler: Cansu Tiryaki, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım, Mustafa Demir (4. Hakem)
Efeler 09 SK: Kemal Mert, Berkan, Gökberk, Burak, Furkan, Mustafa, (Dk45 Alihan), Sabutay, Abdullah, Emre (Dk70 Süleyman) Hakan Can (Dk60 Muhammed Berkay), Uğur (Dk82 Eren)
Bayburt Özel İdarespor: Burak, Enes, Köksal, Ali Burak, Alpay (Dk64 Cihan), Murat, Mikail (dk87 M.Semih) Mehmet, Mete (Dk87 Onur), Hüseyin (Dk82Mehmet), Muhammed Eşref
Sarı kart: Emre, Süleyman(Efeler 09SK) Onur, Alpay, Hüseyin (Bayburt)
Kırmızı Kart: Dk 66 Berkan (Efeler 09 SK)
Goller: Bayburt (Ali Burak dk.33), Efeler 09 SK (Burak dk.73) - AYDIN