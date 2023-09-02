Efeler 09 SFK, hazırlık maçında galip geldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için hazırlıklarına devam ederken, yeni sezon öncesinde çıktığı son hazırlık maçından galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalarında da hız kesmeyen yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk ve 2. Lig parolasıyla yeni sezona hızlı giriş yapmak isteyen Efeler temsilcisi, hazırlık maçlarını tamamladı. Son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi İncirliova Belediyespor ile oynayan yeşil beyazlı ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. ADÜ Stadyumu'nda oynanan mücadelenin gollerini ise dakika 61'de Burak Özbakır ve dakika 70'te Mert Efe Çölbeyi kaydetti.

9 Eylül Cumartesi günü İstanbul deplasmanında oynayacağı Kartal Bulvarspor maçı ile yeni sezona başlayacak olan yeşil beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından Pazartesi günü hazırlıklara başlayacak. - AYDIN