Efeler 09 SFK, genç kaleci Melih Enes Uygun'u transfer etti

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), Gümüşhanespor'da forma giyen genç kaleci Melih Enes Uygun'u kadrosuna kattı. İzmir ekibi Göztepe altyapısından yetişen 21 yaşındaki Uygun, yeni sezonda Efeler 09 SFK formasıyla mücadele edecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızla devam eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), geçtiğimiz sezonu TFF 3. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da geçiren genç file bekçisi Melih Enes Uygun'u kadrosuna kattı.

İzmir ekibi Göztepe altyapısında yetişen 21 yaşındaki gelecek vadeden 1,98 boyundaki kaleci Melih Enes Uygun; sırasıyla Bodrumspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor takımlarının kalesini korudu. Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı terletecek olan Melih Enes Uygun'a tekrardan hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN