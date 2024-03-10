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Efeler 09 SFK, Batman Petrol Spor ile berabere kaldı

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TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Batman deplasmanında rakibi Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Batman deplasmanında rakibi Batman Petrol Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Batman Şehir Stadyumu

Hakemler: Tolga Tuna, Gürcan Uslu, Önder Demir

Batman Petrol Spor: Yusuf, Akın, Tunç Murat, Emre (Dk. 59 Uğurcan), Ergün (Dk. 69 Nurettin), Muhammet, Halil (Dk. 59 Yakup), Yalçın Eycan, Gökhan, Oktay, Mustafa

Teknik Direktör: Mesut Toros

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Enver Abdullah (Dk. 78 Polat), Berkan, Enescan (Dk. 79 Ömer), Furkan K., Murat, Sabutay Alper, Burak, Tuğay (Dk. 90+2 Furkan T.), Hakan Can (Dk. 90+2 Mustafa), Uğur (Dk. 46 Tayyip Mevlüt)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Ergün Nazlı, Muhammet Aran (Batman Petrol Spor), Enescan Özdemir, Berkan Ünal, Murat Sevimler, Tayyip Mevlüt Kaya (Efeler 09 SFK)

Goller: Dk. 5 Tunç Murat Behram, Dk. 86 Yakup Alkan (Batman Petrol Spor), Dk. 10 Tuğay Adamcıl, Dk 64 Tayyip MEvlüt Kaya (Efeler 09 SFK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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