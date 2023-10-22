Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü'nün düzenlediği kanarya güzellik yarışması, 7. kez gerçekleşti. Yarışmada 2000'in üzerinde kanarya yarıştırıldı ve en iyi 7 kuş seçildi. Bahadır Örkün ve Bilgin Örkün'ün kanaryası birinci oldu.

Edremit'te dünyanın en büyük kanarya ırkı güzellik yarışması "Yorkshire Kanarya Show"un 7'ncisi Güre Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü'nün düzenlediği kanarya severlerin ilgiyle izlediği "Yorkshire Kanarya Show" bu sene de rekora koştu. Güre Atatürk Spor Salonu'nda 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2000'in üzerinde kanaryanın yarıştırıldığı güzellik yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 4 uluslararası hakem, Steve Edmond, Dominique Fiumarelli, Angelo Masi, Nicolas Lienard'ın değerlendirmeleriyle en iyi 7 kuşun seçildiği "Best Seven" belirlendi. 2 gün süren yarışmaya yüzlerce kanarya sever katılarak yoğun ilgi gösterdi. Kanarya güzellik yarışmasında Bahadır Örkün ve Bilgin Örkün'ün kanaryası birinci, Sedat Taşgün'ün kanaryası ikinci olurken, Yorkmask Grubu'nun kanaryası da üçüncü oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KANARYA YARIŞMASI

Kanarya üreticisi ve Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar da yarışmaya katıldı. Acar, etkinliğin dünyanın en büyük kanarya yarışması olduğunun altını çizerken, yıl boyu emek harcayarak Türkiye ve Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara teşekkür etti.

Farklı kategorilerde dereceye giren kanaryaların sahiplerine ödüllerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Edremit Belediye Meclis Üyesi Metin Aktaş, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya takdim etti. Kaymakam Ahmet Odabaş etkinliğin festival havasında olduğunu belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Uluslararası bir organizasyona Edremit'te ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kanaryaseverleri buluşturan katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik artık dünyada tanınır bir etkinlik haline geldi. Bu sene 7'ncisi düzenlenirken artık geleneksel hale gelmiş bu etkinliğimize önümüzdeki yıllarda da desteğimiz sürecek" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'a katkılarından dolayı hediye ve plaket takdim edildi.