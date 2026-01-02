Haberler

Van'da huzurevi sakinleri boccede şampiyonluk hedefliyor


Van'ın Edremit ilçesindeki huzurevi sakinlerinden kurulan bocce takımı, Türkiye şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor. Gruplarda 8 maçta 6 galibiyet elde eden takım, Antalya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan huzurevinin sakinlerinden kurulan bocce takımı, bu yıl katılacakları Türkiye şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

Huzurevi sakinlerinin katılımıyla kurulan Edremit Huzurevi Bocce Takımı, "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası"nda bu yıl gruplarda Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı'daki takımlarla karşılaşarak 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

Grubunu lider tamamlayan yaşları 61 ile 76 arasındaki 4 kişilik takım, Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Huzurevindeki antrenman salonunda haftada 3 gün görevli sosyolog ve takım antrenörü Ferit Kadaş gözetiminde antrenman yapan takım, Türkiye şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

"Yüzümüz ak bir şekilde geri dönmek istiyoruz"

Bocce takımı oyuncusu 70 yaşındaki Ekrem Koçak, AA muhabirine, bocce ile huzurevinde tanıştığını söyledi.

Daha önce de turnuvalara katıldığını belirten Koçak, "Daha önce de turnuva için Antalya'ya gitmiştim. Orada üçüncülük elde ettim. Bu sene de yarışmalara katıldık. Antalya'ya yolculuğumuz var. Gruplardaki rakiplerimizi eledik. Şampiyonada hedefimiz birinci veya ikinci olarak kürsü görmek. Yüzümüz ak bir şekilde geri dönmek istiyoruz." dedi.

"Oraya kazanmak için gidiyoruz"

Bocceyi ilk kez huzurevinde oynadığını belirten 61 yaşındaki Cemil Selman ise "Huzurevindekiler sayesinde bocceyi burada öğrendim. Gruptaki rakiplerimizi eleyerek buraya geldik. Antalya'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. İnşallah orada şampiyon olacağız." diye konuştu.

Huzurevine yeni geldiğini anlatan 76 yaşındaki Şaban Şabanoğlu da, "Burada arkadaşlarla beraber bocce oynamaya başladık. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Müsabakalara gittiğimiz zaman o yerlerin tarihi yerlerini gezme fırsatı da bulduk. Antalya'ya gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Oraya kazanmak için gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
